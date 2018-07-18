بومبيو: الاتفاق مع كوريا الشمالية قد يستغرق بعض الوقت والعقوبات مستمرة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي قد يستغرق بعض الوقت، مؤكدا أن العقوبات ستستمر في الوقت الراهن.

وفي كلمة خلال اجتماع حكومي بقيادة الرئيس دونالد ترامب قال بومبيو، الذي أجرى محادثات غير حاسمة في كوريا الشمالية هذا الشهر، إن تقدما تحقق بخصوص بعض القضايا.

وأضاف "أمامنا الكثير من العمل.. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى هدفنا، لكن كل هذا سيحدث على خلفية استمرار تطبيق العقوبات القائمة بالفعل".

وذكر أن كوريا الشمالية أكدت مجددا التزامها بالتخلي عن أسلحتها النووية وأن تقدما تحقق فيما يتعلق بترتيب تسليم رفات جنود أمريكيين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وصرح "أعتقد أنه خلال الأسبوعين المقبلين سنشهد عودة أول رفات، ذلك هو الالتزام" مشيرا إلى أن القضية تمثل أهمية قصوى للأسر المعنية.

انتهاك عقوبات الأمم المتحدة

من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز بأنها اطلعت على وثيقة قدمتها الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وأظهرت أن واشنطن اتهمت كوريا الشمالية يوم الخميس بانتهاك عقوبات فرضتها الأمم المتحدة متعلقة بفرض حد أقصى لواردات المواد البترولية المكررة من خلال إجراء عمليات نقل غير قانونية بين السفن في البحر.

وقالت الولايات المتحدة للجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن إن 89 عملية نقل منتجات بترولية بين السفن حدثت في الفترة بين الأول من يناير2018 حتى 30 مايو 2018، علما أن مجلس الأمن الدولي وضع سقفا لصادرات المنتجات البترولية إلى كوريا الشمالية يبلغ 500 ألف برميل سنويا.

وتأتي اتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية بانتهاك العقوبات فيما تتواصل الدولتان التفاوض على نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

المصدر: رويترز