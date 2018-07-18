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غرق 19 شخصا بقارب مهاجرين قرب سواحل قبرص

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غرق 19 شخصا بقارب مهاجرين قرب سواحل قبرص
Reuters Jon Nazca
صورة من الأرشيف
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لقي 19 شخصا مصرعهم في حادث غرق قارب بالقرب من سواحل قبرص الشمالية، كان على متنه نحو 150 شخصا.

وأعلن خفر السواحل التركي إنقاذ 103 أشخاص بواسطة قوارب ومروحيات تابعة له ولخفر السواحل لجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، وذلك بمساعدة سفن تجارية في المنطقة على بعد 30 كلم شمالي قبرص.

وتستمر عملية البحث عن 25 شخصا آخرين.

بدوره، أكد عمدة مدينة مرسين التركية، برهان الدين كوجاماز نقل الجثث والمهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى مدينته.

وأشار عمدة مرسين إلى عدم وجود أي معلومات بشأن الدول التي وصل منها المهاجرون.

وتشير إحصاءات خفر السواحل التركي إلى حوالي 26 مهاجرا لقوا مصرعهم لدى محاولة سفرهم من تركيا إلى دول أوروبا في الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري.

المصدر: رويترز

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