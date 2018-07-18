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وسائل إعلام: ماتيس مستعد للمحادثات مع شويغو

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وسائل إعلام: ماتيس مستعد للمحادثات مع شويغو
AFP TOMOHIRO OHSUMI / POOL
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في أول موقف من نوعه منذ 3 سنوات، أبدى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، استعداده للمباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو،، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر لها.

ولم توضح المصادر ما إذا كان الحديث يدور عن لقاء شخصي أو مكالمة هاتفية، بينما لفتت رويترز إلى أن هذا الموقف صدر فور انتهاء القمة الروسية الأمريكية، التي عقدت في هلسنكي يوم الاثنين.

من جانبها أكدت "سي إن إن" هذه المعلومات نقلا عن مسؤول في البنتاغون، قال إنه لا توجد حاليا خطط محددة لإجراء المحادثات.

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ورفض المكتب الصحفي للبنتاغون التعليق على سؤال وكالة "نوفوستي" بهذا الصدد، مضيفا أنه "سيبلغ الوكالة بأي تغير في الوضع حال حصوله".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس الثلاثاء استعدادها لتنفيذ الاتفاقات في مجال الأمن الدولي، التي تم التوصل إليها خلال قمة هلسنكي.

المصدر: وكالات

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