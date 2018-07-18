// 26.06.2018 по тикету 15478
فيديو.. عاملة محطة وقود شجاعة
Youtube Screenshot
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،مساء الثلاثاء، شريط فيديو وثق موقفا بطوليا لموظفة بمحطة وقود في الصين بإحباطها كارثة حقيقية إثر اشتعال ألسنة اللهب بإحدى الدراجات النارية.
وبمجرد اشتعال الدراجة النارية، قفز قائدها هاربا إلى أبعد مسافة، وكذلك كل من كان في محيط الحريق، عدا الفتاة العاملة في محطة الوقود التي سارعت بإحضار المطفأة وأطفأت النيران في 12 ثانية.
المصدر: وكالات
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