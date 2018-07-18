السفير الروسي في واشنطن: قمة بوتين - ترامب أثمرت اتفاقات شفهية مهمة

اعتبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن القمة الروسية الأمريكية في هلسنكي أثمرت اتفاقات شفهية هامة بين رئيسي البلدين.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، بث على قناة "روسيا-1" التلفزيونية الروسية، اليوم الأربعاء، وصف الدبلوماسي اللقاء بأنه كان هاما وجوهريا ومثمرا وبناء"، مضيفا: "أعتبر أن ثمة اتفاقات شفهية هامة تم التوصل إليها" بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

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وصرح السفير الروسي بأنه يشعر بمرارة إزاء ما وصفه بـ"محاولة تشويه حقيقة القمة في هلسنكي، معربا عن أسفه لسعي "زملائنا في الولايات المتحدة لتقديم ذلك على أنه كوميديا ومهزلة".

وتابع يقول إن أصحاب المواقف المتشددة إزاء روسيا هم الذين يسودون حاليا في المؤسسات السياسية الأمريكية.

وقال أنطونوف إنه بعد عودته إلى واشنطن "سيدق أبواب" المؤسسات الحكومية الأمريكية كي يفهم "ما هي الخطوات الملموسة التي سنبغي علينا اتخاذها معا لتنفيذ الاتفاقات وتحقيق الأفكار التي دعمها كلا الرئيسين.

وواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موجة من الانتقادات بعد لقاء جمعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين 16 يوليو، في العاصمة الفنلندية هلسنكي. وأدلى عدد من السياسيين الأمريكيين بتصريحات تتهم ترامب بـ"الاستسلام التام" لبوتين وعدم الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات