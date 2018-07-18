روسيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة التحديات الأمنية للاتحاد الأوروبي

قدم مجلس العلاقات الدولية في الاتحاد الأوروبي يوم الأحد، تقريرا رسميا ينص على التحديات الأمنية لأوروبا، حيث احتلت روسيا المكان الثاني.

وتتصدر الجماعات الإرهابية قائمة التحديات الأمنية لأوروبا، حيث تحتل روسيا والمجموعات الإجرامية الدولية المرتبة الثانية، أما كوريا الشمالية فتحتل المركز الثالث في القائمة ذاتها.

ووفقا لاستطلاعات الرأي يعتقد الأوروبيون أن هذه التهديدات لأمنهم ستظل قائمة خلال السنوات العشر القادمة أي عام 2028.

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ويفسر الخبراء أن آراء الأوروبيين حول روسيا تغيرت للأسوأ منذ عام 2014 عندما عادت شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية نتيجة الاستفتاء الشعبي. أما الآن فيخاف الأوروبيون من الهجمات الإلكترونية المحتملة من قبل موسكو إضافة إلى إمكانية تدخل روسيا في شؤون بلدانهم الداخلية واندلاع حرب المعلومات.

يذكر أن روسيا تثير قلقا خاصا في شرق أوروبا، في بلدان مثل إستونيا وليتوانيا وفنلندا وبولندا ورومانيا. ويقول التقرير أيضا إن خمس دول لا تعتبر روسيا تهديدا لأمنها، من بينها اليونان وإيطاليا والبرتغال وهنغاريا وقبرص.

وفي الوقت ذاته يلفت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن الدول الغربية تتهم روسيا بصورة منهجية بخطط معادية تجاه أوروبا مشددا على أن الغرب بنفسه يواصل تمركز قواته قرب الحدود الروسية.

وأعاد شويغو إلى الأذهان أن حلف الناتو اتخذ في يونيو الماضي قرارا حول إنشاء هيئات جديدة مسؤولة عن دفاع الاتصالات البحرية وإجراء نقل القوات الأمريكية بشكل سريع إلى أوروبا، علاوة على زيادة عدد قوام ومدرعات الناتو في بلدان البلطيق ورومانيا وبلغاريا وبولندا.

المصدر: وكالات