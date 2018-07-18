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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحلل العينات من إيمزبري البريطانية

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منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحلل العينات من إيمزبري البريطانية
Reuters Michael Kooren
مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي
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أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها جمعت عينات من موقع حادث تسمم مواطنين بريطانيين بمادة كيميائية في إيمزبري، وسوف ترسلها إلى مختبرين للتحليل.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن المنظمة، واستجابة لطلب بريطانيا، قامت بنشر فريق من الخبراء الفنيين "لكي تحدد بشكل مستقل طبيعة المادة السامة التي يقال إنها تسببت بوفاة شخص وإصابة آخر بشكل خطير".

وأضافت المنظمة أن الفريق "جمع العينات وسيتم إرسالها إلى مختبرين مسجلين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبعد الحصول على نتائج التحليل سيرفع تقرير إلى المملكة المتحدة".

وأشارت المنظمة إلى أن فريقها أنجز الأعمال الأولية وعاد من بريطانيا اليوم الأربعاء.

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الشرطة البريطانية قرب منزل المواطن تشارلز روولي المصاب في حادث إيمزبري الشرطة البريطانية: العثور على قارورة بآثار مادة "نوفيتشوك"

يذكر، أن الشرطة البريطانية أعلنت يوم 4 يوليو عن إصابة اثنين من مواطنيها بمادة سامة يطلق عليها اسم "نوفيتشوك" في مدينة إيمزبري، أي ذات المادة التي تسمم بها رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مارس الماضي بمدينة ساليزبوري القريبة.

وأسفر حادث إيمزبري عن وفاة امرأة، فيما لا يزال المصاب الثاني بحالة حرجة في المستشفى.

المصدر: RT

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