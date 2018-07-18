بسبب اللاجئين.. ألمانيا تعتزم تصنيف دول المغرب العربي "دول منشأ آمنة"

تعتزم الحكومة الألمانية تصنيف تونس والجزائر والمغرب وجورجيا "دول منشأ آمنة"، بغرض تسريع إجراءات اللجوء للوافدين من تلك الدول، وترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم إليها بسهولة.

ووافق مجلس الوزراء الألماني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على ذلك، وهو ما يعارضه حزبا "الخضر" و"اليسار"، علما أن محاولة سابقة للحكومة الألمانية باءت بالفشل أمام مجلس الولايات (بوندسرات) عام 2017.

وبحسب بيانات مجموعة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية، فإن مشروع القانون الجديد يسمح للذين بدأوا عملا أو تدريبا مهنيا بالبقاء في ألمانيا.

وانتقد ساسة المعارضة مشروع القانون، حيث قال زعيم الخضر روبرت هابيك "إن دول المغرب العربي ليست آمنة لكثير من الناس"، موضحا في تصريحات لصحف مجموعة "دويتشلاند" أن الصحافيين والأقليات ليسوا في مأمن من الاضطهاد والاعتقال في دول المغرب العربي.

وبجانب دول الاتحاد الأوروبي، تصنف ألمانيا غانا والسنغال والبوسنة والهرسك ومقدونيا وصربيا ومونتنيغرو وألبانيا وكوسوفو دول منشأ آمنة.

المصدر: د ب أ