صوت ينسب إلى رئيس المفوضية الأوروبية: يتعين أن نشرح مرارا وتكرارا لترامب كيف يسير العالم!

اشتكى رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لشقي روسي اتصل به منتحلا اسم رئيس الوزراء الأرمني الجديد نيكول باشينيان، اشتكى من صعوبة التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأسر يونكر لشقي الاتصالات الهاتفية الذي تعود على الاتصال بكبار الشخصيات الدولية منتحلا هويات مزيفة، أسر له يونكر بأن "الساسة الأوروبيين يعانون من اضطرارهم المرة تلو الأخرى أن يشرحوا لترامب على أي ركائز يقف العالم، وهو لا يعي ما يجري، وأنه يتعين التأكد من أن الرئيس الأمريكي سيبدأ في إدراك ما يحدث في أرمينيا بشكل أفضل".

وحين تطرقت المكالمة الهاتفية إلى علاقات أرمينيا بروسيا، قال رئيس المفوضية الأوروبية لرئيس الوزراء الأرمني المزيف: "نحن لا نطلب منكم قطع علاقاتكم مع روسيا. هذا مهم. وستلتقون بفلاديمير بوتين قريبا. هذا حسن. هو صديقي الشخصي، وأنا استطيع التحدث معه، متى دعت الحاجة".

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المكالمة بين شقي الاتصالات الهاتفية ويونكر، وفق التسجيل المسموع المرفق، تخللتها كما هي العادة، بعض المواقف الكوميدية الطريفة التي لا تخلو من سخرية تتجاوز أحيانا حدود اللياقة.

المصدر: kp.ru