 
مباشر

واشنطن تشدد الخناق على إيران وترفض إعفاء أي شركة أوروبية تتعامل معها من عقوباتها

أخبار العالم

واشنطن تشدد الخناق على إيران وترفض إعفاء أي شركة أوروبية تتعامل معها من عقوباتها
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kj3m

أكدت واشنطن ضرورة تشديد الخناق على طهران، ورفضت بشكل جازم الطلبات بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة في إيران من العقوبات الأمريكية التي قالت إنها ستكون الأقسى في التاريخ.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عقب قمتهما في هلسنكي (16 يوليو 2018) بوتين يعرب عن قلقه لترامب من انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران

وأعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس "أن الأمريكيين لم يردوا بشكل إيجابي على أي من الطلبات المقدمة في رسالة" وجهتها كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في الرابع من يونيو الماضي إلى واشنطن، لإعفاء شركات هذه الدول الثلاث من العقوبات الأمريكية المتوقع فرضها قريبا.

والمعروف أن هذه الدول الثلاث هي من الدول الست التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران، مع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة التي انسحبت منه في مايو الماضي.

ورد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، خطيا على الدول الثلاث ليوضحا بأنهما لن يمنحا أي إعفاء من العقوبات للشركات التي وقعت عقودا مع إيران بعد سريان تطبيق الاتفاق النووي الإيراني في 16 يونيو 2016.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا