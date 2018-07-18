قتلى في تحطم طائرتين للتدريب في الولايات المتحدة

قتل 3 أشخاص جراء حادثي تحطم طائرتين صغيرتين للتدريب من طراز "Piper PA-34" و"Cessna 172" بالقرب من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأفادت مصادر محلية بأن الطائرتين أقلعتا من قاعدة التدريب الواقعة في مطار ميامي الدولي، وسقطتا لأسباب مجهولة في مكانين مختلفين على بعد نحو 14,5 كيلومتر من مكان الإقلاع.

وأضافت أن إحدى الطائرتين كانت تقل طيارين اثنين، أما الثانية فكان على متنها طيار واحد. وأدى الحادثان إلى مصرع جميع الطيارين الثلاثة، وقد تم العثور على جثثهم.

وفتحت الدائرة الجوية الفدرالية الأمريكية تحقيقا في ملابسات الحادثين.

المصدر: vesti.ru