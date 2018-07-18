ماذا حصل مع الصحفي الذي تم إخراجه من المؤتمر الصحفي لترامب وبوتين؟

كشف الصحفي سام الحسيني الذي تم إخراجه بالقوة من المؤتمر الصحفي المشترك للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، السبب الحقيقي لإخراجه من المؤتمر، وما وقع معه بعد ذلك.

وأوضح الناشط والصحفي، سام الحسيني، أن سبب إخراجه من القاعة، التي استضافت المؤتمر الصحفي المشترك للزعيمين، في هلسنكي يوم الاثنين الماضي، تمثل في رفعه لافتة كتب عليها بخط اليد "معاهدة حظر الأسلحة النووية"، مشيرا إلى أنه كان يعتزم طرح سؤال حول هذا الموضوع خلال المؤتمر.

وقال الحسيني في مقابلة مع وكالة "أسوشيتدبرس": "ببساطة كنت أريد رفع هذه اللافتة حتى ينادوني وأتمكن من تقديم سؤالي حول مدى جدية السياسة النووية".

وأضاف أن السلطات الفنلندية استجوبته في أحد الأماكن المخصصة للاحتجاز حتى منتصف الليل، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي مساعدة من مسؤولي القنصلية الأمريكية.

ومضى الحسيني يقول إنه كان يريد أيضا أن يسأل ترامب: "هل تعترف بأن إسرائيل تمتلك ترسانة أسلحة نووية؟"، خاصة وأن تل أبيب لم تنف أبدا، أو تؤكد امتلاكها لبرنامج نووي.

المصدر: وكالات