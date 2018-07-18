رئيس جنوب السودان والمتمردون يتفقون على تقاسم السلطة

توصلت حكومة جنوب السودان والمتمردون إلى اتفاق لتقاسم السلطة، سيتم التوقيع عليه بصيغته النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو: "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة"، مؤكدة أنها "لم تتلق من أي طرف ما يفيد برفض" الاتفاق.

وأوضح البيان أنه سيتم التوقيع الاتفاق غدا الخميس بالأحرف الأولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري.

وفشلت العديد من الجهود لإحلال السلام في جنوب السودان، الذي شهد عمليات قتل واغتصاب جماعية على أساس عرقي وغيرها من الفظاعات، التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة.

ودخل جنوب السودان في حرب أهلية في أواخر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وحصل جنوب السودان على استقلاله من السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر مانحي المساعدات لجوبا.

المصدر: أ ف ب