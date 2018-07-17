بومبيو يقدم إفادات حول روسيا أمام الكونغرس الأسبوع المقبل

أعلن السناتور الجمهوري الأمريكي بوب كوركر أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيقدم إفاداته حول العلاقات مع روسيا أمام جلسة استماع للكونغرس الأسبوع المقبل.

ولم يكشف بوب كوركر، الذي يترأس لجنة شؤون العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن الموعد الدقيق للجلسة.

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي يوم أمس الاثنين، حيث بحثا العلاقات الروسية – الأمريكية وبعض القضايا الدولية الملحة.

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وواجه الرئيس ترامب في أعقاب اللقاء انتقادات شديدة من جانب أعضاء الكونغرس لما وصفوه بـ "ضعف" مواقفه أمام بوتين وكذلك بشأن ما يسمى بـ "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.

وأطلق أعضاء في الكونغرس دعوات إلى تشديد العقوبات على روسيا واستدعاء أعضاء الفريق الذي كان يرافق ترامب خلال قمة هلسنكي لجلسة استماع بالكونغرس.

المصدر: رويترز