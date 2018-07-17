موغيريني تستنكر اتهام إسرائيل للاتحاد الأوروبي بدعم الإرهاب

استنكرت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، يوم الثلاثاء، اتهامات إسرائيل للاتحاد بدعم منظمات مرتبطة بالإرهاب.

وأكدت فيديريكا موغيريني في رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، أن هذه الاتهامات "لا أساس لها وغير مقبولة".

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وأشارت موغيريني في السياق إلى أن الاتهامات الغامضة وغير المؤكدة لا تخدم إلا حملات التضليل.

وعن حملات مقاطعة إسرائيل، قالت موغيريني إن أموال الاتحاد الأوروبي لا تُستخدم لهذا الغرض، رغم إشارتها إلى أن بعض المنظمات غير الحكومية المستفيدة من التمويل الأوروبي، مرتبطة بحركة دولية لمقاطعة إسرائيل.

وكتبت: "لمجرد أن منظمة أو فرد مرتبط بحركات مقاطعة لا يعني أن هذا الكيان متورط في التحريض على ارتكاب أفعال غير قانونية، ولا يجعله غير مؤهل لتمويل من الاتحاد الأوروبي".

ورفض مكتب موغيريني التعليق على مراسلة بتاريخ 5 يوليو 2018، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها من المتحدث باسم وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أردان يوم الثلاثاء، لكنه أكد النقاط الرئيسية الواردة بها.

وأرسل أردان تقريرا إلى موغيريني في مايو ذكر فيه أن أكثر من 5 ملايين يورو (5.87 ملايين دولار) من الاتحاد الأوروبي ذهبت إلى 13 منظمة إما مرتبطة بمنظمات إرهابية، أو تدعم مقاطعة إسرائيل.

و نشر أردان، تدوينة على "فيسبوك"، ناقدا رسالة موغيريني حيث قال "إنها عذر سخيف".

وأصرّ على أن تمويل الاتحاد الأوروبي حتى وإن كان مخصصا لأنشطة أخرى، فإنه يعزز في النهاية الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل.

עצוב ששרת החוץ של האיחוד האירופי בוחרת לטמון ראשה בחול ולהתעלם מהוכחות ברורות שארגוני bds שמקבלים ממנה מימון, קשורים או משתפים פעולה עם ארגוני טרור כמו החמאס והחזית העממית. מוגריני מודה שרוב הארגונים הנתמכים המופיעים בדו״ח אכן מקדמים חרם כנגד ישראל אך מתרצת למה זה בסדר לתמוך בהם https://t.co/aZavE1RuA8 — גלעד ארדן (@giladerdan1) 17 июля 2018 г.

#EU foreign policy chief @FedericaMog 's baseless accusations against me won't stop me from stating the facts:

EU taxpayer funds go to NGOs linked to #BDS & #terror.

Mogherini invited me to Brussels to present our evidence. I'm happy to accept @EUinIsraelhttps://t.co/K61Wk7SwAm — גלעד ארדן (@giladerdan1) 17 июля 2018 г.

المصدر: د ب أ