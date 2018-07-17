تحليل نفسي لمصافحة بوتين وترامب في هلسنكي..وقبلها

أعلن علماء نفس، أن مصافحة رئيسي روسيا وأمريكا في قمة هلسنكي أمس، اختلفت بالكامل عنها في اجتماعهم السابق في هامبورغ قبل عام، مشيرين إلى تحكّم سيّد الكرملين الكامل بسلام القبضات.

ويؤكد علماء النفس، أن هناك تفاصيل أخرى يمكن أن تتحدث في بعض الأحيان عن أسرار السياسة العالمية وخفاياها أفضل من مئة مجلد يجتهد في كتابته المحللون والمنظرون وجهابذة الخبراء السياسيين.

Михаил МЕТЦЕЛЬ-TASS

ولاحظ هؤلاء العلماء الذين يقيّمون خلجات الجسد وانحناءاته ويرسمون بالكلمات تعابيره، أن مصافحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هلسنكي يوم أمس الاثنين، لفتت الانتباه وأثارت اهتمام المختصين على الفور، إذ أنها اختلفت بشكل ملحوظ عنها خلال اجتماعهم العرضي السابق في هامبورغ منذ عام واحد بالضبط (في يوليو 2017).

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

وقال عالم النفس ألكسندر نيفييف لصحيفة كومسومولسكايا برافدا اليوم الثلاثاء: "يقدم دونالد ترامب عادة يده من أسفل، ويرغب في تضليل الخصم: من خلال الوحي له، بأن انظر - أنا منفتح على الاتصال بك، ولكن بعد ذلك يرفع ترامب يده ويوجهها باتجاه صدره، كمن يريد أن يخرجك عن توازنك، ليسبب لك الإرباك أمام الجميع وأمام نفسك.

Фото: Zuma/ТАСС

عام 2017 في هامبورغ حاول ترامب بسط كفه على اتساعه لتلقي يد بوتين في يده، كما لو كان يقول: أنا منفتح تماما عليك، لكن الرئيس الروسي الآتي من عالم الاستخبارات ودقائقها، كشف عن هذه "الخدعة" بسرعة بديهته.

Reuters Heikki Saukkoma/REUTERS

عام 2018 في هلسنكي، وخلال الاجتماع الثاني بينهما، لم يبسط ترامب كفّه لبوتين مسبقا، بل مدّ يده على نحو مواز ومتزامن من دون كف مفتوح.

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

ومع ذلك، سلم الرئيس الأمريكي يوم أمس يده وهزَّ بوتين على نحو إنساني تقريبًا، دون مناورات خادعة.

Reuters Kevin Lamarque

ويتابع العالم نيفييف قائلا: إن نباهة بوتين "تظهر مهارة الرئيس الروسي في فن لعبة الجودو، حيث يبدأ كل حفل استقبال تقريبًا بمحاولة لإخراجك من التوازن"، وقد عكست الصور البروتوكولية "استحسان" ترامب لنتائج اجتماعه السابق معه، وما حدث في السنة: وبدا كما لو أنه لا يستطيع أن يسيطر على نظيره الروسي ويضغط على خطه.

وسائل الاعلام الغربية: ترامب سلم نفسه لبوتين

وأثار أول اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة اهتماما كبيرا في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، شعرت وسائل الإعلام الغربية لسبب ما أنه في المفاوضات بين بوتين وترامب، خسر الأخير الجولة تماما، لذلك توالت الهجمات على سيّد البيت الأبيض من كل حدب وصوب.

بوتين وترامب في هلسنكي: انتهى العداء منذ أربع ساعات

وقال دونالد ترامب قبل عامين خلال الحملة الانتخابية: "علينا أن نلتقي في النهاية مع بوتين، وأن نجلس معه ونشرب الفودكا ونحدد الأمور".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا