بوروشينكو يأمر عسكرييه بوضع حد لـ"الاستفزازات الروسية" في البحر

أمر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وزير دفاعه ورئيس أركانه وقائد قواته البحرية باتخاذ إجراءات لوقف "الاستفزازات الروسية ومنع دخول السفن إلى الموانئ الأوكرانية ببحر آزوف".

وقال بوروشينكو: لن نتسامح مع الاستيلاء غير الشرعي على السفن الأوكرانية والأجنبية التي تتحرك في اتجاه الموانئ الأوكرانية، بما فيها ميناء ماريوبول".

وأضاف أنه أعطى الأوامر بهذا الشأن لوزير دفاعه ورئيس أركان الجيش الأوكراني وقائد القوات البحرية الأوكرانية من أجل "وضع حد لانتهاك القانون والاستفزازات الروسية أثناء عبور السفن لمضيق كيرتش الأوكراني".

وتابع: "تستخدم روسيا للقيام بهذه الهجمات شبه جزيرة القرم المحتلة بشكل غير شرعي وأسطول البحر الأسود المنتشر في مدينة سيفاستوبل المحتلة بشكل غير شرعي. ولن نتسامح مع ذلك".

المصدر: RT