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مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في كوريا الجنوبية

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مصرع 5 أشخاص بتحطم مروحية في كوريا الجنوبية
Reuters Lee Jae Won
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لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية نقل عسكرية قرب مدينة بوهانغ في شرق كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن المروحية تحطمت أثناء تدريبات عسكرية، مشيرة إلى أنها سقطت على مدرج المطار العسكري في المدينة من ارتفاع 10 أمتار.

وأشارت إلى أن المروحية من نوع "MUH-1 Marineon"، وأن أسباب الحادث ما تزال مجهولة.

المصدر: وكالات

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