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شوارزنيغر مخاطبا ترامب: وقفت أمامه مثل معكرونة صغيرة مسلوقة

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شوارزنيغر مخاطبا ترامب: وقفت أمامه مثل معكرونة صغيرة مسلوقة
Reuters
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رأى الممثل وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مثل قطعة "مكرونة صغيرة مسلوقة".

قال شوارزنيغر في رسالة مصورة نشرها على حسابه في تويتر: "الرئيس ترامب، شاهدت مؤتمركم الصحفي مع الرئيس بوتين، وكان الأمر يبدو مخجلا. لقد وقفت هناك مثل معكرونة صغيرة مطبوخة، مثل معجب صغير، سألت نفسي متى ستطلب منه توقيعا أو صورة سيلفي".

ما يبعث على العجب أن هذا الممثل، الجمهوري مثل رئيسه، يعتقد أن ترامب غدر بالاستخبارات الأمريكية، وبمنظومة العدالة والبلد برمته، وذهب إلى نصحه بالقول: "أنتم، رئيس الولايات المتحدة، لا يجدر بكم فعل هذا. ما الذي حلّ بكم؟".

وفي نهاية خطابه المصور، أضاف شوارزنيغر، وهو من أصول نمساوية، مؤثرا صوتيا تمثل في تنهيدة حارة خرجت من أعماقه طافحة باللوعة.

المصدر: نوفوستي

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