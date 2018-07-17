 ترامب: أعمال الشغب في إيران بدأت مذ أنهيت اتفاقي معها

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن أعمال الشغب التي تشهدها إيران، بدأت منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين طهران والدول العظمى.

وقال ترامب في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأمريكية "فوكس نيوز" إن في إيران " أعمال شغب في كلّ المدن، والتضخم متفش ...هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة"، مشددا على دعم الولايات المتحدة للمتظاهرين.

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه للقناة الأمريكية بعد قمة جمعته للمرة الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي:"لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد... وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأمريكي). لذلك سنرى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في يونيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وقد أدى الهبوط الحاد للعملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات والعقارات والسلع، وخصوصا المستوردة منها، وفي أواخر حزيران وصل سعر صرف التومان الإيراني إلى 8900 لكل دولار أمريكي، مسجلا أدنى مستوى له، وذلك على خلفية استئناف واشنطن عقوباتها ضد طهران.

المصدر: وكالات