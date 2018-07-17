هل كان الناتو يعلم مسبقا بمحاولة الانقلاب في تركيا والتزم الصمت؟

انتشر على مواقع إعلامية خبر مفاده بأن الأمين العام السابق للناتو، خافيير سولانا، اعتذر من أنقرة مؤخرا، عن عدم إبلاغها بمحاولة الانقلاب رغم علم الحلف بها قبل وقوعها.

وادعت مواقع إخبارية أن سولانا نشر تغريدة على موقعه في "تويتر"، تحدث فيها عن محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا واعتذاره عن التزام الصمت إزائها.

ولكن بعد التحري والبحث في صفحة سولانا على تويتر، لم نعثر على هذه التغريدة، التي إن صحت تعتبر واقعة خطيرة وطعنة في ظهر أنقرة العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وانتقدت أنقرة موقف حلف "الناتو" بعد فشل الانقلاب، منتصف صيف 2016، وألمح بعض المسؤولين الأتراك إلى إمكانية وجود دور للحلف في الانقلاب.

المصدر: وكالات