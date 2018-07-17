صحيفة: أمن السفارة الأمريكية في القدس يكلف مبالغ فلكية

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بناء مبنى جديد لسفارة الولايات المتحدة في القدس سيكلف السلطات الأمريكية 21.2 مليون دولار، ما يفوق 100 مرة التكلفة الأولية المخصصة لذلك.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن شركة البناء التي تعاقدت مع السلطات الأمريكية ستنصب في مبنى السفارة الجديدة منظومات أمن متطورة وباهظة التكاليف.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" وثائق تعرض العقد الموقع بين السلطات الأمريكية وشركة Desbuild Limak D&K التي ستقوم بوضع وتطوير منظومات الأمن المعقدة للسفارة.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة قد صرفت 335.4 ألف دولار لإصلاح مجمع القنصلية الأمريكية قبل افتتاح السفارة الأمريكية فيه يوم 14 مايو الماضي.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رجح في مارس الماضي أن تقدر تكلفة السفارة الجديدة في القدس بزهاء 250 ألف دولار.

وتخطط الولايات المتحدة لإكمال بناء الموقع الدائم للسفارة مع نهاية العام الجاري.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"