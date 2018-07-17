ترامب يتحدث عما يمكن أن يحدث لو كان لدى روسيا "مستمسكات" ضده!

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأنه لو كانت توجد لدى روسيا مستمسكات ما ضده، لوجدت طريقها إلى العلن.

وروى الرئيس الأمريكي في هذا السياق "قال بحزم، قدر ما يمكن، إنه لا مستمسكات ضد ترامب"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي وصف مثل هذه المزاعم بأنها "هراء".

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ولفت ترامب في هذا الصدد إلى أنه، مضيفا عما قيل "لو كانت توجد هذه لديهم، لأصبحت في متناول العامة"، قاصدا أي شيء يمكن أن يشوه سمعته.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع نفس القناة التلفزيونية الأمريكية بأن روسيا لا تملك أية مواد يمكن أن تضر بترامب، مضيفا في هذا السياق، أن ترامب قبل أن يعلن عن مشاركته في السباق الرئاسي في الولايات المتحدة لم يكن يمثل لبلاده "أي مصلحة".

يذكر أن المحقق الخاص روبرت مولر، ومكتب التحقيقات الفيدرالية ولجان مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأمريكي، يجرون تحقيقات بشأن محاولات روسية مزعومة للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016، إضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة.

بالمقابل، نفى ترامب وكبار مساعديه مرارا وتكرارا شبهات حول وجود أي اتصالات غير قانونية مع المسؤولين الروس أثناء الحملة الانتخابية، ونفت موسكو كذلك هذه الاتهامات جملة وتفصيلا.



كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، إنه لم يسمع قط بأن موسكو لديها أي نوع من المستمسكات ضد ترامب.

المصدر: تاس