بوريس جونسون يعود لكتابة المقالات في صحيفة "ديلي تلغراف"

عاد بوريس جونسون الذي استقال من منصب وزير الخارجية البريطاني الأسبوع الماضي لمعارضته خطة رئيسة الحكومة المتعلقة ببريكست، عاد إلى كتابة المقالات في صحيفة "ديلي تلغراف".

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وكتبت الصحيفة على صفحتها الأولى أمس الاثنين: "لقد عاد".

وفي مقالته دعا جونسون البريطانيين إلى النظر بإيجابية أكبر إلى آفاق بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي، متجنبا ما عدا ذلك التحدث عن الموضوع، قائلا إنه سيقاوم "في الوقت الراهن" الرغبة في "الإفاضة في الحديث" عن بريكست.

وتم تعيين جونسون وزيرا للخارجية البريطانية في يوليو 2016 بعد أن لعب دورا رئيسيا في حملة الاستفتاء على بريكست، مناصرا بشدة لخروج بريطانيا من الإتحاد.

واضطر للتخلي عن كتابة المقالات، بعد أن قال متحدث إن ذلك "غير ملائم" لمنصبه الجديد، وبالتالي تنازل عن راتب سنوي قدره 275 ألف جنيه استرليني (311 ألف يورو) ليحصل على راتب وزاري أقل بلغ نحو 144 ألف جنيه.

وبدأ بوريس جونسون (54 عاما) المعروف بزلاته المتكررة وحدة تصريحاته، العمل كصحفي وتعاون لفترات متقطعة مع صحيفة "ديلي تلغراف" خلال 20 عاما. وكان مراسلا للصحيفة في بروكسل بين 1989 و1994، واشتهر بكتابة المقالات الحادة المشككة بجدوى الاتحاد الأوروبي، بعد أن طردته صحيفة "ذا تايمز" بسبب اقتباس.

وخلال عمله لسنتين في الحكومة، كتب نحو 20 مقالا لصحيفة "تلغراف"، كثيرا ما قوض فيها مواقف تيريزا ماي ودعا إلى إجراءات أكثر شدة إزاء بريكست.

واستقال جونسون بشكل مفاجئ في 9 يوليو الجاري، قائلا إن "حلم بريكست يحتضر"، محذرا من أن خطة ماي الأخيرة تهدد بجعل بريطانيا "مستعمرة" تابعة للاتحاد الأوروبي.

المصدر: Swissinfo.ch