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خامنئي: مكة لجميع المسلمين ولا يمكن للبعض التصرف فيها كيفما يحلو لهم

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خامنئي: مكة لجميع المسلمين ولا يمكن للبعض التصرف فيها كيفما يحلو لهم
AFP HO / Iranian Supreme Leader's Website
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي
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اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن جميع المسلمين لديهم الحق في مكة المكرمة، مشددا على ضرورة ألا يتصور أحد أنه يستطيع أن يتصرف فيها وفقا لرغباته.

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وقال خامنئي، خلال استقباله صباح اليوم الاثنين عددا من المسؤولين المعنيين بشؤون الحج في إيران، إن "مكة المكرمة هي للمسلمين جميعا ولا ينبغي أن يتصور البعض أن بإمكانهم التصرف فيها كيفما يحلو لهم".

واعتبر خامنئي أن الحكومة السعودية تضايق الحجاج الإيرانيين، وأشار إلى أنه من حق جميع من يؤدي مناسك الحج أن "ينعموا بالأمن في الديار المقدسة".

وشدد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على أن "كارثة" منى في 24 سبتمبر 2015 عصية على النسيان، ولابد من متابعتها من قبل الجمهورية الإسلامية، داعيا منظمة الحج ووزارة الخارجية والسلطة القضائية في إيران إلى تولي هذه المهمة بمختلف السبل خاصة المحافل الدولية، من أجل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمشاركة إيران.

واعتبر أن هذه الكارثة وقعت بسبب عدم توفير أمن للحجاج وهو ما يعد المسؤولية الأهم للحكومة السعودية ولم يتم دفع دية الضحايا.

كما اتهم خامنئي السلطات السعودية بمنع ذوي ضحايا منى من زيارة قبور موتاهم.

المصدر: مهر + فارس

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