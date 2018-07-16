البيت الأبيض: مجلسا الأمن الروسي والأمريكي يقيمان حوارا مستمرا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، غاريت ماركي، اليوم الاثنين، أن واشنطن تعول على إقامة حوار مستمر على المستوى العملي بين مجلسي الأمن الروسي والأمن القومي الأمريكي.

وردا على طلب وكالة "تاس" الروسية توفير معلومات إضافية تتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطط إقامة اتصالات بين مجلسي الأمن، قال ماركي: "هذا الموضوع تمت مناقشته سابقا". وأضاف: "نتوقع أن يكون هناك حوار مستمر على المستوى العملي بين جهازي مجلسي أمن البلدين حول قضايا الأمن القومي". ولم يورد المسؤول الأمريكي أي معلومات إضافية، بما في ذلك المواعيد والأماكن المحتملة لإجراء الاتصالات بين الطرفين.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكر ترامب أن ممثلي مجلسي الأمن الروسي والأمريكي سيلتقون لتطوير المناقشات التي بدأت أثناء محادثاته مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة الفنلندية.

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد اتفقنا على أن يلتقي ممثلو مجلسي أمننا لتطوير ما تم طرحه اليوم من مواضيع، ولمواصلة التقدم الذي وضعنا بدايته هنا في هلسنكي".

وأواخر الشهر الماضي، زار مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، موسكو، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين روس واستقبل من طرف الرئيس بوتين. وأثناء لقاءات بولتون (الذي يترأس مجلس الأمن القومي الأمريكي) في موسكو، بحث الطرفان جملة من القضايا، بما في ذلك الملفات الإقليمية، مع التركيز على سوريا".

وأفادت وكالة "تاس" الإخبارية الروسية، نقلا عن مصادر رسمية أمريكية، بأن بولتون هو الذي يشرف حاليا في البيت الأبيض على ملف العلاقات مع روسيا، فيما تم تكليف وزير الخارجية، مايك بومبيو، بمهام تتعلق بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي .

المصدر: تاس