الحرس الثوري الإيراني: لم نغير أبدا سياستنا التفقدية في الخليج

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته البحرية لم تغير أبدا سياساتها التفقدية داخل مياه الخليج.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، في مقابلة مع قناة "الكوثر" الفضائية، اليوم الاثنين، إنه "خلال السنوات الماضية التي كانت تقوم فيها القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية بعمليات التفقد والتحري داخل مياه الخليج وجهت القوات الإيرانية مرارا وتكرارا تنبيهات إلى طواقم السفن التي تمر من مضيق هرمز لكي تتجنب الدخول إلى المياه الإيرانية".

وأضاف شريف أن هذه التنبيهات والإنذارات حدثت كثيرا مع السفن الأمريكية داخل مياه الخليج، موضحا أن آخرها كانت قبل سنوات عندما تم اعتقال عناصر من قوات المارينز الأمريكية بعدما دخلوا بصورة غير قانونية المياه الإقليمية الإيرانية بالخليج، وفي نهاية المطاف تم إطلاق سراحهم بعد أن اعتذرت السلطات الأمريكية لإيران.

وأردف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: "بعد ما حدث في ذلك اليوم شاهدنا تصرفات أكثر انضباطا وتعقلا لدى الأمريكيين في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز، فإن سبب عدم مواجهة القوات الأمريكية خلال الآونة الأخيرة هو أن أمريكا تلقنت الدرس في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز بعد اعتقال قواتها عام 2016".

وأكد شريف أن "القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني لم تغير أبدا في سياساتها التفقدية داخل مياه الخليج".

المصدر: تسنيم + مهر