بوتين يعرب عن قلقه لترامب من انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، قلق روسيا من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فيما شدد سيد البيت الأبيض على أهمية الضغط عليها.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب، عقب قمتهما في العاصمة الفنلندية هلسنكي: "أشرنا خلال المحادثات بشكل مباشر إلى قلقنا من انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بتسوية قضية برنامج إيران النووي".

وتابع بوتين: "الجانب الأمريكي يعلم موقفنا، وهو لا يزال ثابتا. أود التشديد على أن إيران أصبحت، بفضل الاتفاق النووي، الدولة الأكثر خضوعا في العالم لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح بوتين أن هذا الأمر "يضمن بشكل فعال الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الإيراني ويسهم في تعزيز نظام منع انتشار الأسلحة النووية".

من جانبه، قال ترامب، خلال تطرقه للقضية الإيرانية: "أريد أن أشدد على أهمية ممارسة الضغط على إيران لجعلها توقف حملة عنفها وطموحاتها النووية في الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، ذكر ترامب أنه أشار لبوتين خلال محادثاتهما إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بالاستفادة من الحملة العسكرية الناجحة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

المصدر: وكالات