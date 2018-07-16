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حقائق عن الاجتماع المغلق بين بوتين وترامب

أخبار العالم

حقائق عن الاجتماع المغلق بين بوتين وترامب
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي لقاء مغلقا وجها لوجه.

وإليكم أهم الحقائق عن هذا اللقاء:

  • وفي الحقيقة استمر اللقاء ساعتين وربع الساعة

  • لم يرد الرئيسان على أسئلة الصحفيين قبيل بدء اللقاء

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول من نوعه، علما بأن اللقاءات السابقة بين الرئيسين عقدت على هامش فعاليات دولية وكانت قصير.

المصدر: RT

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