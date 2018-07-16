حقائق عن الاجتماع المغلق بين بوتين وترامب

عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي لقاء مغلقا وجها لوجه.

وإليكم أهم الحقائق عن هذا اللقاء:

اللقاء وجها لوجه كان من المقرر أن يستمر ساعة ونصف الساعة

وفي الحقيقة استمر اللقاء ساعتين وربع الساعة

وبدأ اللقاء بين الرئيسين في القصر الرئاسي في هلسنكي بتأخر قدره نحو 55 دقيقة

لم يرد الرئيسان على أسئلة الصحفيين قبيل بدء اللقاء

وصل الرئيس ترامب إلى اللقاء برفقة عقيلته ميلانيا، لكنها غادرت المباحثات بعد مراسم التصوير

وبعد اللقاء المغلق بين بوتين وترامب عقد اجتماع موسع للوفدين الروسي والأمريكي، وفي أعقابه أجاب الرئيسان عن أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول من نوعه، علما بأن اللقاءات السابقة بين الرئيسين عقدت على هامش فعاليات دولية وكانت قصير.

المصدر: RT