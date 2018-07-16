بالفيديو.. غمزة ترامب لبوتين تثير جدلا بين الصحفيين في هلسنكي

اهتم كثير من الصحفيين المتابعين للقمة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بغمزة أرسلها سيد البيت الأبيض لنظيره خلال الجزء البروتوكولي من اللقاء.

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وأثارت هذه اللقطة جدلا واسعا بين مئات الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم الذين تجمعوا اليوم الاثنين في المركز الإعلامي بالعاصمة الفنلندية لتغطية القمة الأولى من نوعها بين الرئيسين.

وحصلت الواقعة خلال ظهور بوتين وترامب أمام الصحفيين ظهر الاثنين في القصر الرئاسي بهلسنكي للإدلاء بالتصريحات الافتتاحية قبل انطلاق لقائهما وجها لوجه، حيث وثقت أشرطة فيديو الرئيس الأمريكي وهو يجلس في مقعده عن يمين نظيره الروسي وينظر إلى سيد الكرملين بغمزة.

واختلف المتابعون لأعمال القمة في تفسيراتهم لهذه اللحظة، حيث اعتبر بعضهم أن الرئيس الأمريكي وجه رسالة لنظيره الروسي من خلال هذه الغمزة، فيما قال البعض الآخر إنه قام بهذه الحركة بصورة غير متعمدة.

المصدر: تاس