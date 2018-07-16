الرئيس الأمريكي السابق يزور مسقط رأس والده في كينيا

زار الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بلدة كوجيلو في كينيا، والتي تعتبر مسقط رأس والده، وذلك للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت وسائل إعلام كينية، اليوم الاثنين، أن أوباما التقى في نيروبي كلا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وزعيم المعارضة، رايلا أودينجا، ومن ثم انتقل إلى بلدة كوجيلو حيث التقى أقرباءه فيها.

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وبحسب وسائل الإعلام فقد جرى وصول أوباما إلى كوجيلو وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث استقبل من قبل جمع غفير من الكينيين.

والتقى الرئيس الأمريكي السابق بجدته، سارة أوباما، وتبادل الحديث مع أفراد عائلته، قبل أن يشارك في افتتاح مركز للرياضة والتعليم المهني أنشئ من قبل أخته أوما أوباما.

وكان أوباما قد زار كوجيلو في 2006 عندما كان سيناتورا، كما زار كينيا في 2015 عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يزور أوباما جمهورية جنوب إفريقيا عقب اختتام زيارته إلى كينيا.

المصدر: الأناضول