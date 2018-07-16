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كلينتون تشكك في ولاء ترامب وأهليته للقاء بوتين: "هل تعرف لمصلحة أي فريق تلعب؟"

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كلينتون تشكك في ولاء ترامب وأهليته للقاء بوتين:
Reuters
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شككت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بولاء منافسها دونالد ترامب لأمريكا، وأهليته للقاء نظيره الروسي، عشية قمته مع فلاديمير بوتين، فسألته في تغريدة سؤالا محرجا جدا.

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وذكرت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية، أن كلينتون نشرت تغريدة على حسابها في تويتر الليلة الماضية، أي قبل ساعات من انعقاد أول قمة رسمية بين بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي، سألت فيها الرجل الذي سبقها إلى البيت الأبيض: "هل تعرف أي فريق تلعب من أجله؟"

وأضافت: "بطولة العالم ممتازة. السؤال المطروح على الرئيس ترامب، قبيل لقائه بوتين: "هل تعرف الفريق الذي تلعب من أجله؟

وفي وقت سابق ، نشر ترامب تغريدة هنأ فيها فرنسا على الفوز بكأس العالم، وكذلك بوتين ومواطنيه "على تنظيمهم بطولة عالمية عظيمة حقا - واحدة من الأفضل في التاريخ "، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" أيضا.

المصدرRT

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