كلينتون تشكك في ولاء ترامب وأهليته للقاء بوتين: "هل تعرف لمصلحة أي فريق تلعب؟"

شككت مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بولاء منافسها دونالد ترامب لأمريكا، وأهليته للقاء نظيره الروسي، عشية قمته مع فلاديمير بوتين، فسألته في تغريدة سؤالا محرجا جدا.

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وذكرت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية، أن كلينتون نشرت تغريدة على حسابها في تويتر الليلة الماضية، أي قبل ساعات من انعقاد أول قمة رسمية بين بوتين وترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي، سألت فيها الرجل الذي سبقها إلى البيت الأبيض: "هل تعرف أي فريق تلعب من أجله؟"

Great World Cup. Question for President Trump as he meets Putin: Do you know which team you play for? — Hillary Clinton (@HillaryClinton) July 16, 2018

وأضافت: "بطولة العالم ممتازة. السؤال المطروح على الرئيس ترامب، قبيل لقائه بوتين: "هل تعرف الفريق الذي تلعب من أجله؟

وفي وقت سابق ، نشر ترامب تغريدة هنأ فيها فرنسا على الفوز بكأس العالم، وكذلك بوتين ومواطنيه "على تنظيمهم بطولة عالمية عظيمة حقا - واحدة من الأفضل في التاريخ "، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" أيضا.

Congratulations to France, who played extraordinary soccer, on winning the 2018 World Cup. Additionally, congratulations to President Putin and Russia for putting on a truly great World Cup Tournament -- one of the best ever! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2018

المصدرRT