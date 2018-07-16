// 26.06.2018 по тикету 15478
أردوغان يتصل بترامب عشية محادثات الأخير مع بوتين
Reuters Umit Bektas
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أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تمنى له خلالها النجاح في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.
وجاء في بيان صدر عن مكتب الرئيس التركي: "أشار رئيسنا إلى أهمية المحادثات المرتقبة في هلسنكي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وتمنى له (لترامب) النجاح فيها".
وحسب بيان المكتب ناقش الرئيسان التركي والأمريكي تطور الأوضاع في سوريا، وأشارا إلى أن "تطبيق خريطة الطريق في منبج سيسهم بقسط جدي في تسوية المسألة السورية".
كما اتفق الجانبان على "مواصلة التعاون في مجالات مختلفة للعلاقات الثنائية".
المصدر: تاس
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