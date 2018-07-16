يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مباحثات في هلسنكي في الوقت الراهن، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

ويلتقي الوزيران بشكل مواز، مع لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية.

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هذا هو أول لقاء شخصي بين لافروف وبومبيو، منذ تعيين الأخير في منصب وزير الخارجية الأمريكي. قبل ذلك، جرى الحديث بين الوزيرين عدة مرات بالهاتف فقط.

المصدر: تاس