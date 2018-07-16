 
مباشر

أول لقاء شخصي بين لافروف وبومبيو

أخبار العالم

أول لقاء شخصي بين لافروف وبومبيو
Globallookpress
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي مايك بومبيو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kirp

يعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مباحثات في هلسنكي في الوقت الراهن،  مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو.

ويلتقي الوزيران بشكل مواز، مع لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية.

إقرأ المزيد
بوتين لترامب: آن الأوان لمناقشة "المواضع المؤلمة" في العالم

هذا هو أول لقاء شخصي بين لافروف وبومبيو، منذ تعيين الأخير في منصب وزير الخارجية الأمريكي. قبل ذلك، جرى الحديث بين الوزيرين عدة مرات بالهاتف فقط.

المصدر: تاس

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بسبب النفط.. خلاف دولي يشعل منظمة أوبك!