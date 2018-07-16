نجمة المونديال ترفض عزل روسيا

دعت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار- كيتاروفيتش للحوار مع روسيا والكف عن محاولات عزلها، وتوقّعت من الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إظهار موقف مسؤول تجاه الاستقرار في العالم.

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وتحدثت الرئيسة الكرواتية، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن ضرورة الحفاظ على الاتصالات مع الجانب الروسي بشأن قضايا التحديات الأمنية المشتركة.. وأعربت عن أملها في أن يظهر الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في القمة الروسية- الأمريكية موقفا مسؤولا إلى حد ما عن الاستقرار في العالم والعلاقات عبر الأطلسي.

وأكدت رئيسة كرواتيا أن العلاقات بين موسكو وواشنطن لها "أهمية قصوى"، في الوقت الحالي، بما في ذلك من وجهة نظر منع تكرار الصراع في البلقان.

لكن الرئيسة غرابار- كيتاروفيتش أعلنت أنها متعاطفة مع انتقادات ترامب لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو )، بسبب عدم زيادة ميزانياتها العسكرية إلى المستوى المطلوب، حسبما هو منصوص عليه في الاتفاقية الأساسية للحلف.

وأوضحت رئيسة الدولة الكرواتية قائلة: "بالطبع، من غير العدل أن تتحمل الولايات المتحدة عبء الدفاع عن أوروبا. ومن أجل سلامتنا، أولاً وقبل كل شيء، يجب أن نتحمل نحن مسؤولية ذلك بأنفسنا".

وحضرت الرئيسة كوليندا غرابار- كيتاروفيتش المباراة النهائية لكأس العالم 2018 بين منتخب بلادها كرواتيا وفرنسا في العاصمة الروسية موسكو، التي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي 2:4. وقبل المباراة اجتمعت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد حضرت مع الزعيم الروسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حفل اختتام المونديال وعانقت جميع اللاعبين الذي شاركوا في مباراة البطولة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا