ملابس ميلانيا ترامب مثار نقاش في وسائل الإعلام الفنلندية!

لفت اللباس الذي خرجت به سيدة الولايات المتحدة الأولى من الطائرة الرئاسية في مطار هلسنكي اهتمام وسائل الإعلام في العاصمة الفنلندية ومجلات الموضة، بسبب عدم توافقه وحالة الطقس.

ورأت في هذا الصدد صحيفة "Iltalehti" أن سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب التي وصلت مع زوجها الرئيس دونالد ترامب إلى هلسنكي للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية، كانت ترتدي ملابس "أنيقة، لكن غير مناسبة" نظرا للحرارة المرتفعة في فلندا، والتي بلغت 28 درجة مئوية.

وقالت الصحيفة وهي تصف الموقف: "خرجت ميلانيا من الطائرة متقدمة عن زوجها، ولم تكن إلى جانبه. الحرارة الآن في هلسنكي 28 درجة مئوية، لكن ميلانيا كانت في ملابس لطقس بارد. زي ميلانيا تكون من بنطلون بني اللون، وبلوزة بياقة بيضاء، ومعطف رمادي فاتح".

وتطرقت وسائل إعلام أخرى إلى حقيبة السيدة الأولى وحذائها، لكن المعطف في يوم حار، حظي بأكبر عدد من تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

AFP

يذكر بالمناسبة أن عاصفة من الجدل والنقاش دارت في أبريل الماضي حول معطف أزرق غريب ارتداه دونالد ترامب نفسه.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته توجها بعد وصولهما إلى هلسنكي مساء أمس إلى فندق "Hilton Kalastajantorppa" لنيل قسط من الراحة قبيل انعقاد أول اجتماع متكامل الأركان بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي بهلسنكي اليوم.

وقد قال الرئيس الأمريكي معلقا على القمة التي ستجمعه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه على ثقة بأنه "في كل الأحوال سيتعرض للانتقاد" في بلاده.

المصدر: ntv.ru