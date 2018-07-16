رئيس إريتريا يفتتح سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يرافقه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الإثنين، بافتتاح سفارة إريتريا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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ويأتي ذلك بعد أسبوع من زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى العاصمة الإريترية أسمرة في إطار التقارب التاريخي بين البلدين وإعلان نهاية "حالة الحرب" بين الدولتين الجارتين.

المصدر: رويترز