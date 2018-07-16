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رئيس إريتريا يفتتح سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

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رئيس إريتريا يفتتح سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
Reuters Tiksa Negeri
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، أديس أبابا، الإثيوبيا، 15 يوليو 2018
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قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يرافقه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الإثنين، بافتتاح سفارة إريتريا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ورئيس إريتريا أسياس أفورقي يوقعان اتفاقية الإعلان المشترك للسلام والصداقة في أسمرة، إريتريا، 9 يوليو 2018 زيارة تاريخية للرئيس الإريتري إلى إثيوبيا

ويأتي ذلك بعد أسبوع من زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى العاصمة الإريترية أسمرة في إطار التقارب التاريخي بين البلدين وإعلان نهاية "حالة الحرب" بين الدولتين الجارتين.

المصدر: رويترز

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