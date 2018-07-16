// 26.06.2018 по тикету 15478
رئيس إريتريا يفتتح سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
Reuters Tiksa Negeri
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قام الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يرافقه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الإثنين، بافتتاح سفارة إريتريا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى العاصمة الإريترية أسمرة في إطار التقارب التاريخي بين البلدين وإعلان نهاية "حالة الحرب" بين الدولتين الجارتين.
المصدر: رويترز
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