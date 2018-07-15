وزير بريطاني يستقيل بعد فضيحة جنسية برسائل نصية!

اضطر وزير المشروعات الصغيرة في بريطانيا أندرو غريفيث، لتقديم استقالته من منصبه بعد افتضاح أمر رسائل نصية أرسلها ذات طبيعة جنسية أرسلها إلى فتاتين.

ونشرت عدة صحف انكليزية بينها "صنداي ميرور" نص هذه الرسائل.



ويتبع غريفيث لصفوف المعارضة في حزب المحافظين وهو كان من أكثر المؤثرين في الفترة من 2004 إلى 2006.



وأعرب الوزير البريطاني عن شعوره "بالعار" لما جاء في نص هذه الرسائل واعتذر الوزير المستقيل عما تسبب فيه من "حرج كبير" لرئيسة الوزراء تيريزا ماي في إطار نفس التصريحات التي نشرتها الصحيفة البريطانية.

وأكد أن سلوكه تسبب في "محنة لا توصف" لزوجته وأسرته التي "يدين لها بكل شيء".



وتابع الوزير امرأتين على مواقع التواصل الاجتماعي وأرسل لإحداهن رسائل بعد فيديو يحتوي على مقاطع جنسية.

المصدر: صنداي تايمز