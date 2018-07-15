إنقاذ نحو 600 مهاجر نيجري في الصحراء بعد "طردهم" من الجزائر

أفاد مسؤول محلي من النيجر يوم الأحد، بأن نحو 600 مهاجر إفريقي "طردوا" من الجزائر وتم إنقاذهم في الصحراء، وصلوا منتصف الأسبوع إلى شمال النيجر.

وقال مسؤول بلدي في مدينة أغاديز في شمال النيجر والقريبة من الجزائر لـ"فرانس برس": "قبل ثلاثة أيام، وصلت دفعة أولى تضم 180 نيجريا إلى أغاديز، اعقبتها دفعة أخرى تضم 400 أجنبي على الأقل".

وأشار المسؤول الذي لم يكشف عن هويته إلى "الظروف المزرية" التي "تم التخلي" فيها عن المهاجرين قرب الحدود مع النيجر.

وأضاف "وفق شهاداتهم، تم اقتيادهم إلى مقربة من الحدود وتركوا مع كمية ضئيلة من المياه والغذاء.. ثم "ساروا حوالي خمسين كلم قبل أن يتم إنقاذهم"، واوضح أن بينهم أطفالا وعددا كبيرا من النساء وصل بعضهم مرضى".

وتولت السلطات المحلية أمر النيجريين فيما اهتمت منظمة الهجرة الدولية بالأفارقة الآخرين، وفق المسؤول البلدي.

وفي تغريدة نشرها يوم الجمعة، أوضح ممثل منظمة الهجرة في النيجر جوزيبي لوبريتي أن وكالته ساعدت 391 مهاجرا من 16 جنسية تركوا على الحدود مع النيجر والجزائر، بينهم عاجيون وسنغاليون وغينيون وكاميرونيون.

ومنذ بداية العام 2018، نفذت منظمة الهجرة 18 عملية إنقاذ على الحدود الجزائرية وأعادت 3 آلاف شخص.

المصدر: أ ف ب