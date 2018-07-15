توسك يرد على ترامب: من يقول إن الاتحاد الأوروبي وأمريكا خصمان ينشر أخبارا كاذبة

صرح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أفضل صديقين ومن يعتبرهما خصمين ينشر أخبارا كاذبة، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأكد توسك، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أن أمريكا والاتحاد الأوروبي أفضل صديقين، ومن يقول إننا خصمان، فإنه ينشر أخبارا كاذبة".

America and the EU are best friends. Whoever says we are foes is spreading fake news. — Donald Tusk (@eucopresident) 15 июля 2018 г.

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وأثارت تغريدة توسك، التي جرت ردا على تصريح أدلى به ترامب حول العلاقات بين واشنطن وبروكسل ونشر في وقت سابق من الأحد، جدلا واسعا في "تويتر" بين معارضي ومؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "CBS" التلفزيونية الأمريكية في إسكتلندا السبت الماضي ونشر اليوم إنه يعتبر الاتحاد الأوروبي، وروسيا والصين، "خصوما" للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، قبيل توجهه إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "أعتقد أن لدينا خصوما كثيرين. وأن الاتحاد الأوروبي خصم: ما الذي يفعله بنا في المجال التجاري! قد لا تفكر في الاتحاد الأوروبي، لكنه خصم. وروسيا خصم من بعض الزوايا. والصين خصم اقتصاديا، ولا شك أنها خصم".

وتفاقمت الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية سياسة ترامب التجارية، بما في ذلك فرض رسوم ضريبية على استيراد بعض البضائع من دول أوروبا، واتهامه الدول الأعضاء في الناتو بعدم الإيفاء بالتزاماتها المالية لدعم الحلف.

المصدر: تويتر + وكالات