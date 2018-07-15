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نتنياهو يناقش سوريا وإيران مع ترامب عشية قمة هلسنكي

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نتنياهو يناقش سوريا وإيران مع ترامب عشية قمة هلسنكي
Reuters Ronen Zvulun
الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية في القدس، 15 يوليو 2018
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ناقش هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أنه عبر له عن تقديره لسياسته "الحازمة" تجاه إيران.

وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد: "تحدثت أمس (السبت)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحثنا قضايا أمنية وسياسية على ضوء التطورات الإقليمية، حيث احتلت سوريا وإيران الصدارة"​.

وأضاف: "كما وجهت الشكر للرئيس ترامب على سياسته الحازمة ضد إيران، لأنه منذ اعتمادها نرى تأثيرها الكبير على إيران وعلى الأحداث التي وقعت داخلها".

وتابع: "تعرفون أن هذه المسائل ستناقش في قمة بوتين-ترامب في هلسنكي. وطبعا، لقد ناقشتها الأربعاء مع الرئيس بوتين".

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي

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