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ماي تعترف بأن ترامب نصحها بمقاضاة الاتحاد الأوروبي بدلا من التفاوض معه

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ماي تعترف بأن ترامب نصحها بمقاضاة الاتحاد الأوروبي بدلا من التفاوض معه
Reuters
رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي
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قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق أن نصحها برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي في إطار استراتيجيتها للخروج من التكتل.

وأضافت في حديثها لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "قال لي إنه يتعين علي مقاضاة الاتحاد الأوروبي ... مقاضاته وليس التفاوض معه".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي إن ماي تجاهلت نصيحته في هذا الصدد.

المصدر: رويترز

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