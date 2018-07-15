الحرس الثوري: الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حرب ضد إيران

أكد القيادي في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، إن الولايات المتحدة، غير قادرة على خوض الحرب ضد إيران.

وقال كوثري، مساعد قائد مقر "ثأر الله" التابع للحرس الثوري الإيراني، في حديث لصحيفة "اعتماد" تعليقا على تصريح الرئيس حسن روحاني، حول احتمال إغلاق مضيق هرمز، وحاجة البلد للانسجام الداخلي لتحقيق أهداف الحكومة، قال: "عندما يتحدث رئيس الجمهورية عن المصالح الوطنية فإن جميع التيارات السياسية تسانده للوقوف بقوة بوجه الأطماع الأمريكية وأمثالها كبريطانيا".

وعادت طهران مجددا للتهديد صراحة، بإغلاق مضيق هرمز أمام شحنات النفط الخليجية في حال تم منع إيران من تصدير نفطها بمقتضى العقوبات الأمريكية.

من جانبها حذرت الولايات المتحدة إيران من عواقب عرقلة الملاحة الدولية.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته البحرية تضمن حرية الملاحة وانسيابية التجارة، وذلك ردا على التهديد الإيراني.

المصدر: وكالات