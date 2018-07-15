سيناتور روسي يعلق على موقف ترامب من أوكرانيا

أعلن السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف في تعليقه على موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أوكرانيا، أن الكثير في العالم يتوقف على روسيا، وأن دور أوكرانيا يقتصر على أزمتها لا غير.

وكتب السيناتور على صفحته في تويتر، اليوم الأحد: "قال دونالد توسك (رئيس المجلس الأوروبي) إن ترامب يهتم بموقف روسيا من أوكرانيا أكثر من أوكرانيا نفسها، ولا يشعر بأي حساسية منها. ويعني ذلك أن ترامب شخص واقعي. ويتوقف الكثير في العالم على روسيا. أما دور كييف فيقتصر على الأزمة الأوكرانية. ولا تعطي أوكرانيا أي أساس للحماس".

وجاء هذا التعليق بعد تصريح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في حديثه مع قناة "TVN24" البولندية مفاده أن الرئيس ترامب يولي اهتماما لحجج السياسة التي تمارسها روسيا تجاه أوكرانيا. كما اعترف بأن اهتمام ترامب بكييف أقل بكثير.

ونقلت وسائل الإعلام الدولية أثناء قمة مجموعة G8 التي جرت في يونيو الماضي عن ترامب أن القرم جزء من روسيا لأن سكانها يتكلمون اللغة الروسية. كما شكك ترامب آنذاك في ضرورة تقديم مساعدات مالية لكييف، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تعد إحدى الدول الأكثر فسادا في العالم".

وفي بداية الشهر الجاري صرح ترامب بأنه لو كان رئيسا للولايات المتحدة عام 2014 لما سمح بضم القرم إلى روسيا، متهما سلفه باراك أوباما بحدوث ذلك.

المصدر: نوفوستي