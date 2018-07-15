ماي تحذر من احتمال ألا تتمكن بلادها من الطلاق مع الاتحاد الأوروبي على الإطلاق

حذرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي من احتمال ألا "تتمكن بلادها من الطلاق مع الاتحاد الأوروبي على الإطلاق" بسبب محاولات نواب بريطانيين تقويض خطتها في هذا الصدد.

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وقالت ماي في مقال كتبته في صحيفة ميل أون صنداي: "رسالتي للبلاد في نهاية هذا الأسبوع بسيطة، ألا وهي أن علينا التركيز بشكل ثابت على جواز المغادرة، لآنه إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا الأمر لعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

وكان وزيران كبيران في الحكومة البريطانية قد استقالا الأسبوع الماضي احتجاجا على خطط تيريزا ماي للتجارة مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب بريطانيا من هذا التكتل في مارس المقبل. وتعرضت خطتها بعد ذلك لانتقاد من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مقابلة صحفية، ولكنه تراجع عن موقفه هذا خلال اجتماعه مع ماي يوم الجمعة.

وكتبت ماي أيضا في ميل أون صنداي، أن بريطانيا ستتخذ موقفا متشددا في جولة المفاوضات التالية مع الاتحاد الأوروبي. وقالت إن "بعض الناس يسألون عما إذا كان اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي مجرد نقطة بداية لتراجعنا".

وتابعت ماي التي لم تكن من أنصار الخروج من الاتحاد - بريكسيت:"دعوني أكون واضحة. اتفاق خروجنا من الاتحاد الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يستطيع المفاوضون الانتقاء منها والاختيار. إنها خطة كاملة متكاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة للتفاوض".

المصدر: رويترز