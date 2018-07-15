وزير الخارجية الألماني يحذر ترامب من صفقات منفردة مع بوتين

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإقدام على أي صفقات منفردة على حساب حلفائه الأوروبيين أثناء لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماس في حديثه لصحيفة "Bild": "ستلحق الصفقات المنفردة على حساب حلفائه ضررا بالولايات المتحدة أيضا. ومن يضرب حلفاءه يخاطر بخسارة اللعبة".

كما عبر ماس عن أمله في أن تسمح المحادثات الروسية الأمريكية في تحقيق تقدم في مجال نزع السلاح النووي.

وأضاف: "كنا نقول دائما إننا نحتاج إلى حوار مع موسكو".

وستجري قمة بوتين-ترامب، وهي أول قمة ثنائية للرئيسين الروسي والأمريكي غدا الاثنين خارج المنتديات الدولية، في عاصمة فنلندا هلسنكي.

المصدر: نوفوستي