جاويش أوغلو: الخونة يخططون لمحاولة انقلابية في قرغيزيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس السبت، إن الهدف من محاولة الانقلاب التي وقعت في بلاده يوم 15 يوليو 2016 كان "تركيع تركيا".

وأضاف جاويش أوغلو في كلمة ألقاها في مأدبة عشاء أقامتها ولاية أنطاليا التركية على شرف أقارب شهداء ومصابي المحاولة الانقلابية، أن بلاده هزمت الانقلابيين بفضل تضامن العسكريين مع قوات الأمن والشعب بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد الوزير التركي أن "هؤلاء الخونة يخططون لمحاولة انقلابية في دولة أخرى، اليوم مع الأسف يهيمن هؤلاء بشكل كبير على دولة شقيقة لنا مثل قرغيزيا".

وشهدت تركيا، في 15 يوليو عام 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش والشرطة تابعة لتنظيم الشخصية التركية المعارضة، الداعية فتح الله غولن، حاولت خلالها قتل الرئيس أردوغان والسيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية.

المصدر: الأناضول