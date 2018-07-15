ترامب: من الأفضل لأمريكا وبريطانيا التوافق والتفاهم مع روسيا

اعتبر رئيس أمريكا، دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين منافسًا، لكن من الأفضل للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أن "تتفاهم" مع روسيا لأن هذا أمر جيد.

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وقال ترامب ، في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت يوم أمس السبت، إنه يعتبر الرئيس بوتين منافسًا، لكن من الأفضل للولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى "التعايش والتوافق" مع روسيا.

وأضاف: "إذا تفاهمنا وتوافقنا مع روسيا، فسيكون ذلك أمراً جيداً".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "سألني أحدهم: هل أنتم أصدقاء أم أعداء مع بوتين؟ فأجبته أنا لا أعرفه (الرئيس الروسي بوتين). التقيت به مرتين، مرة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين ... أعتقد أنه يمكننا فعلاً أن نتفاهم ونتوافق، لكن لا يزال من المبكر الحديث عن هذا، الآن يمكننا القول إننا متنافسون، لكن بالنسبة للولايات المتحدة ، وبصراحة، لبريطانيا العظمى ودول أخرى أيضا، من الأفضل التوافق والتفاهم مع روسيا والصين ... هذا أمر جيد، إنه ليس أمرا سيئا ، إنه حقا شيء جيد جدا".

ومن الجدير بالذكر أن أول قمة رسمية بين الرئيسين الروسي والأمريكي ستعقد يوم الاثنين 16 يوليو الجاري بمدينة هلسنكي الفنلندية.

وينوي قادة البلدين بحث أفاق العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.

المصدر: إنترفاكس