مصير مجهول لـ23 جنديا نيجيريا فقدوا بعد تعرضهم لكمين نصبته بوكو حرام

أعلن مسؤولون عسكريون في نيجيريا فقدان 23 جنديا بعد تعرضهم لكمين نصبته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية في شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ضابط في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو أنه "حتى الآن، لا نملك أي معلومات عن 23 شخصا، إنهم 5 ضباط و18 جنديا".

وأضاف المصدر، طالبا عدم الكشف عن هويته " لقد تعرضوا لهجوم شنه إرهابيو بوكو حرام في قرية بالاغالاي في منطقة بوبوشي خارج باما".

وقال الضابط إن "3 آليات فقط نجحت في العودة إلى باما، ولا تزال ثمان أخرى، إضافة إلى عدد كبير من الجنود، مفقودين، نجهل مصيرهم، لقد خسرنا ثماني آليات، هذا كثير".

وأكد أحد أفراد ميليشيا داعمة للحكومة هذه الحصيلة، لافتا إلى فقدان "العشرات" من الجنود. وقال "نجهل ما إذا كانوا فروا في الغابات أو قتلوا أو قبض عليهم".

وقد تلقى الجيش النيجيري يوم الجمعة الماضي، معلومات تفيد بأن "نحو 100 إرهابي تجمعوا في بوبوشي، فاستعدوا لقتالهم".

وشكل تصاعد العنف في مختلف أنحاء نيجيريا ضغطا على الرئيس محمد بخاري، الذي كان وعد بتحسين الأمن في البلاد.

وأسفر تمرد بوكو حرام في شمال نيجيريا حتى الآن عن عشرين ألف قتيل، وتسبب بتشريد 2.6 مليون شخص.

المصدر: أ ف ب