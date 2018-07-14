بومبيو: قمة ترامب - بوتين من مصلحة الولايات المتحدة رغم الاتهامات الموجهة لـ12 مواطنا روسيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن قمة "ترامب - بوتين" تخدم مصالح الولايات المتحدة، رغم الاتهامات الموجهة إلى 12 مواطنا روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية 2016.

وفي تصريح أدلى به، اليوم السبت، لشبكة CNN، رد بومبيو على سؤال حول تأثير نتائج التحقيق في "تدخل موسكو" على لقاء القمة، قائلا: "إنني على يقين أن لقاء الرئيس ترامب مع فلاديمير بوتين سيضع أمريكا في موقع أقوى".

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وفي مؤتمر صحفي، الجمعة الماضي، أعلن نائب المدعي العام الأمريكي، رود روزنستاين، أن وزارة العدل وجهت اتهامات جديدة إلى 12 مواطنا روسيا بزعم عملهم لصالح أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعبر تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حث عدد من السيناتورات الأمريكيين الرئيس ترامب على إلغاء لقائه مع بوتين أو تبني موقف أكثر شدة في تقديم المطالب الأمريكية إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي